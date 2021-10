Muchos videojuegos son “violentos y tóxicos”, advierte AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los padres y madres de familia a poner atención a sus hijos, debido a que muchos videojuegos son “violentos y tóxicos” y recordó el caso de menores que fueron secuestrados tras ser contactados a través de un juego.

En un mitin tras la supervisión de programas sociales en Rosarito, Baja California, el mandatario cerró su discurso con un llamado a que los niños y adolescentes no estén “tanto tiempo sometidos a los aparatos electrónicos”.

Y no porque llora el niño, llora la niña, ahí está el programa, el Nintendo, para que no llore, y ahí están horas viendo el Nintendo los niños y ahora juegos violentos que no deben de ser vistos por los niños”, expuso.

El mandatario manifestó que está “prohibido prohibir”, pero llamó a dedicar “tiempo a los hijos, no dejárselos a la televisión o al internet para que los formen, los eduquen”.

¿Y qué cosa está viendo el niño?, ¿qué está escuchando?, ¿cómo lo estamos formando? ¿Y quiénes son los que elaboran esos programas, esos contenidos? ¿Qué concepción tienen de la vida? ¿Son genios?”, cuestionó.

“Sí, son muy inteligentes (los desarrolladores de videojuegos), pero era muy inteligente también el que creó la bomba atómica”, agregó.