Multan a joven en silla de ruedas... por estacionarse en lugar para personas con discapacidad

Diego Rebolledo denunció a través de redes sociales que el pasado 22 de noviembre, fue multado por un policía de tránsito en Cancún, Quintana Roo, por estacionarse en un espacio reservado para personas con discapacidad a pesar de estar en silla de ruedas.

“Como estoy tan tonto, no me di cuenta de que me estacioné en un lugar para personas con discapacidad, no me di cuenta, fue un error muy grave... fue error mío, ¡eh!”, dijo Diego con un evidente tono de ironía.

El joven de 26 años explicó que el miércoles acudió a una tienda de la cadena Sam’s Club ubicada en la ciudad. Ahí, llevó dos camionetas y estacionó en la que él iba a bordo en la zona destinada en el estacionamiento.

En el video de poco más de 6 minutos, Diego reconoce que su camioneta no llevaba la identificación de que era una auto con una persona con discapacidad a bordo. Sin embargo, el tránsito lo vio a él y pudo comprobar que, en efecto, el joven está en silla de ruedas.

Contó que pudo hablar con el oficial y le pidió que no le quitara la placa, que en efecto él necesitaba la silla de ruedas y por eso se había estacionado ahí.

“Al tipo no le importó y le llamó a dos tránsitos más porque, al final, él no traía su papeleta, entonces le llamó a dos (oficiales) más”, narró.

En su denuncia, el joven explica que el policía no solo ignoró que él no estaba mintiendo, sino que se dirigió de forma irrespetuosa a él y lo llamó “inválido”.

“Usó palabras como: ‘estás en un lugar para inválidos’, cuando no somos inválidos, mucho ojo con las palabras que usan porque no somos inválidos, somos personas con discapacidad”, aseveró el joven.

De acuerdo con el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), la denominación utilizada en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es personas con discapacidad.

El chico señala que no solo él, si no algunos testigos de la escena pidieron al oficial que no efectuara la falta administrativa al estar injustificada, pero ni a él, ni a los otros dos oficiales que llamó, les importó la situación.