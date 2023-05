Final del Título 42 en Estados Unidos podría atraer a miles de migrantes a su frontera con México

Nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrirá después del jueves . El gobierno federal prevé que llegarán hasta 13,000 migrantes al día inmediatamente después de que expire la medida , e n comparación con los 6,000 de un día normal . No obstante, cuando le preguntaron qué es probable que ocurra, un funcionario apostado en la frontera dijo a los periodistas: “ No tengo ni idea ”, y comentó sobre un posible repunte: “ Creo que ya está ocurriendo ”.

Aunque en los últimos días han cruzado en masa, inseguros de sus posibilidades en el régimen fronterizo posterior al Título 42 o incitados por los contrabandistas, se espera que sean aún más los migrantes que intenten entrar una vez levantada la medida , conscientes de que no serán devueltos de inmediato a México si se entregan, o apostando a que los sobrecargados agentes fronterizos no los atraparán si huyen.

Como no se habían entregado ni habían sido procesados por las autoridades estadounidenses, no podían alojarse en la mayoría de los albergues ni recibir asistencia de las instalaciones de la ciudad o el condado.

“La aplicación es una broma; es mentira”, opinó William, de 30 años, que afirmó haber intentado utilizarla una y otra vez. Así que decidió entregarse, solo para ser expulsado tres veces en virtud del Título 42. Esa madrugada, a las 2:30, había llegado a El Paso sin ser detectado.

Como él, la gran mayoría fuera de la iglesia eran venezolanos. Con poco o nada de dinero, muchos dijeron que esperaban que de algún modo los ayudaran a trasladarse a los lugares donde planeaban empezar de nuevo.

“No queremos nada del gobierno estadounidense”, afirmó Daniel, de 28 años, que como otros pidió que no se revelara su apellido porque se había colado en el país sin ser procesado. “Solo queremos trabajar”. c.2023 The New York Times Company.

Por Miriam Jordan y Michael D. Shear The New York Times.