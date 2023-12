49 años del fallecimiento del líder estudiantil y jefe del grupo armado Partido de los Pobres en la sierra de Guerrero, Lucio Cabañas

“El objetivo de la Comisión de la Verdad es escribir un informe que presentaremos al pueblo de México y al presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) en septiembre de 2024”, explicó Pérez Ricart, y continuó detallando que “son más de 1.000 testimonios, más de 90 archivos abiertos a lo largo de los últimos dos años que van a desembocar en el informe histórico de cómo dialogó el Estado autoritario con la sociedad en ese periodo”.

“Escuchar de viva voz porque mucha de esta gente ya está grande, que nunca tuvo la posibilidad de hablar ante un público, de ser tomada en serio”, comentó Pérez Ricart y añadió “masacres, matanzas, desapariciones que no estaban consignadas, de las que sabíamos más bien poco. Masacres, una serie de matanzas, de procesos, de desaparición, de tortura, que, insisto, no se tenía registro, no hubo justicia, no hubo verdad, no hubo memoria para esas personas”, el comisionado del MEH concluyó indicando que “la cifra oficial (de víctimas de la Guerra Sucia) son 1.500. Es la cifra que han tenido otros informes. Tendremos otra más adelante, no quiero adelantar demasiado, pero sí como un hallazgo central: la represión ha sido mucho más fuerte de lo que hasta ahora habíamos pensado”, sostuvo.

DOCUMENTAL SOBRE LUCIO CABAÑAS

“La guerrilla y la esperanza: Lucio Cabañas”, documental dirigido por Gerardo Tort en 2005, cuyo guion estuvo a cargo de Marina Stavenhage y contó con la fotografía de Héctor Ortega y José Antonio Lend, tuvo su estreno en 2007.