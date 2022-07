Esto con la finalidad de evitar riesgos para la salud de quienes donan sangre y también de quienes las reciben y quienes laboran en las instalaciones. Estos operativos se realizaron como parte de las jornadas de verificación realizada por las comisiones de Operación Sanitaria y Autorización sanitaria de Cofepris . Se está realizando en todos los bancos de sangre del país y otros tipos similares de servicios que antes no eran supervisados.

A través de varios operativos, detectaron que eran más de 120 establecimientos que no contaban con licencia sanitaria vigente. Además, incurrían en las diversas irregularidades ya mencionadas. Hasta el momento se han suspendido 55 locales y clausuraron 3 , todos ellos en Michoacán, Puebla y Quintana Roo.

¿CÓMO ES LA DONACIÓN DE SANGRE EN MÉXICO?

Anteriormente no había donación de sangre, sino que esta se vendía, sin embargo, al hacerlo ponían en riesgo a varios pacientes. Debido a que algunos que vendían su sangre estaban enfermos y su sangre estaba contaminada.

Actualmente la donación de sangre es altruista y se han marcado lineamientos para que esta no ponga en riesgo a nadie. Entre estos está no haber consumido grasas y sus derivados 24 horas antes y no haber ingerido antibióticos durante los últimos 7 días ni aspirinas en los últimos 5.

Del mismo modo es necesario no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas ni haber recibido vacunas en el último mes (vacunas de Rabia y Hepatitis en el último año. Así también se pide que los donadores no se hayan hecho algún tatuaje, acupuntura o perforación en el último año.

También piden que el donante no haya sostenido relaciones sexuales de riesgo, es decir: relaciones con personas desconocidas, más de una pareja sexual durante el último año o relaciones sin protección.

Del mismo modo durante la donación, en algunos hospitales se hacen pruebas de Hepatitis B y C, Sífilis, Changas y VIH. Si no eres candidato a donación y lo sabes, puedes escribirlo en la formula, tu información es confidencial.