8M: de norte a sur, mexicanas protestan entre violencia y elecciones (fotos)

Mexicanas recuerdan a candidatas a Presidencia la urgencia del fin del machismo

Cientos de miles de mujeres desfilaron por Ciudad de México y otras plazas del país para recordar a las candidatas a la Presidencia en las elecciones de junio de este año lo urgente de terminar con el machismo, en un país donde asesinan a 10 mujeres cada día.

“Señoras candidatas: que no se quede en promesas de campaña. A las mujeres todos los días nos matan”, se podía leer en una pancarta durante la marcha en la capital mexicana, que recorrió la emblemática avenida Paseo de la Reforma hasta el Zócalo, donde está ubicado el Palacio Nacional, residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Familiares de víctimas, sobrevivientes, colectivos, familias y grupos de amigas, entre otras, pasaron a lo largo del día, desde las 11:00 horas (18:00 horas GMT), por la Glorieta de las Mujeres que Luchan, en la avenida Paseo de la Reforma.

Aunque las peticiones fueron variadas, el centro de la protesta fue el cese de la violencia contra las mujeres y la solicitud de que las candidatas pongan todos sus esfuerzos en revertir la situación.

“La candidata principal es Claudia Sheinbaum, una mujer a la que en principio le llegó mi historia. Claudia no me olvides, no nada más soy yo, somos muchas mujeres que estamos en el olvido.

Si tienes el interés de que México cambie, empieza a ver qué casos están rezagados”, dijo en entrevista con EFE Ayyselet Gutiérrez. Gutiérrez fue víctima de intento de feminicidio el 18 de septiembre de 2022.

Su expareja le asestó 27 puñaladas que la llevaron a estar muy cerca de la muerte y ahora, aunque con numerosas secuelas, toma fuerzas para exigir que su agresor, sobre quien ya pesa una orden de captura, sea detenido y ella y su hija puedan vivir sin miedo.

Sheinbaum es la candidata favorita a la presidencia de México de por el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para las elecciones de junio. Hace una semana, una encuesta publicada por Poligrama indicó que cuenta con un 51,6 % de las preferencias.

La exjefa de Gobierno de Ciudad de México tiene una ventaja de 19,7 puntos por encima de las preferencias para los comicios del 2 junio frente a la opositora Xóchitl Gálvez.

La aspirante de la coalición opositora Frente y Corazón por México, integrado por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), registró un 31,9 %, según la encuestadora. Otra manifestante, Valentina Sierra, dijo estar presente este 8 de marzo por “lo muchísimo que falta”, a pesar de lo avanzado.

“Todavía hay muchas concesiones, muchos silencios. Venimos a contagiar la rabia y a que se escuche nuestro grito”, detalló.

Sierra reconoció que la gran posibilidad de que haya una mujer como presidenta en la próxima administración pública mexicana es algo profundamente positivo para México, pero insistió en que la presión por parte de las mujeres a través de esta marcha es un mensaje para recordarles que es imprescindible dar más espacios a las mexicanas en todos los ámbitos.

Cada día se producen 39 violaciones sexuales a mujeres en México, según señaló un informe de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicado este jueves.

Esta cifra llega a las puertas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este viernes, en un país marcado por la incidencia de la violencia machista: en 2023, se registraron 827 feminicidios (asesinatos de mujeres por razones de género) y, en 2022, 959, según datos oficiales.

A través de un estudio realizado durante un año, el equipo de MCCI analizó que, en la última década, se registraron de promedio 33.000 delitos sexuales en el país cada año, lo que se traduce en 90 casos por día.