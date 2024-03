Tras supuesta regulación de música, organizan baile masivo en Mazatlán ¡durante Eclipse Solar!

“ No es posible que estemos siendo denostados de esa manera, por parte de un gremio al cual hemos sido un conjunto de situaciones para llegar a lo que es Mazatlán hoy. Eso no es posible ”, manifestó un integrante del Sindicato Único de Trabajadores de la Música (SUTM).

En una entrevista con Carmen Aristegui , Coppel aseguró que sus negocios están sufriendo pérdidas económicas, debido a que estadounidenses dejaron de visitar sus hoteles debido al ruido.

“La playa es tierra de nadie, tocan a la hora que se les da la gana, unos bien, otros mal, pero son un escándalo. Ya mis clientes americanos, que son los que más me han comprado, y los que me han hecho a mí y a muchos mazatlecos, ya no están viniendo porque no quieren el relajo en las playas, no pueden descansar”, dijo en el programa.

Se precisó que no se tiene la intención de eliminar por completo la música, sino que se regule: determinar un horario específico y dónde está permitido.

Con información de Infobae.