AMLO justifica decreto de blindaje a obras de la 4T: ‘Es para agilizar trámites’

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó esta mañana frente a los medios de comunicación el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el que las obras de infraestructura de la Cuarta Transformación (4T).

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, AMLO aseguró que el ‘blindaje’ busca agilizar trámites y que la construcción de las obras no se detenga.

Explicó que el decreto de blindaje de las obras no tiene nada que ver con la transparencia, pues asegura que todas las Secretarías y funcionarios están obligados a rendir cuentas.

“Es un acuerdo para agilizar trámites, y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras y que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando”, dijo.

“Y para que los trámites sean más expeditos y se les de también tiempo para presentar toda la documentación, en el entendido en que las empresas, dependencias del gobierno federal están regidas por principios de protección al medio ambiente, de justicia, de honestidad y que se le tiene que dar facilidades y se le tiene que tener confianza a las dependenias”, subrayó.

López Obrador ejemplificó con el caso del Tren Maya, aseguró que es un acuerdo interno entre dependencias para que, por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente ayude a la de Comunicaciones y Transportes o a Fonatur o a las empresas que trabajan, para que no se detengan.

Por otra parte, hizo hincapié en que el decreto no tiene nada que ver con la transparencia: “Todos estamos obligados a rendir cuentas”.

“Claro, el boletín de la derecha, que ya hasta da flojera mencionarlo. El Reforma ha está hablando que es para no rendir cuentas, para que no haya transparencia, para que no haya honestidad, ellos fueron siempre protectores, cómplices de corrupción, nunca dijeron nada cuando Salinas de Gortari le ayudó a poner el periódico en la Ciudad de México y entregó bienes a sus amigos”, refirió.