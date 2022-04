Caso Debanhi: ¿Quién es el verdadero culpable? Amigas y chofer no son el enfoque, reclaman

Escalando este cuestionamiento a mensajes de odio para las jóvenes por parte de usuarios de redes sociales; “ sus amigas la abandonaron”, “¿qué tan m**rd* tienes que ser y tan poco empático para dejarla ahí?” o “no tengo ni idea de quien es Debanhi, pero solo de ver su foto parada a media carretera me dan ganas de llorar, espero nunca tener ‘amigas’ así ” son algunos de los reclamos que están circulando en redes sociales.

Nuevo León ha sido el epicentro de las desapariciones de mujeres en el mes, se estima el reporte de al menos 15 mujeres que no fueron localizadas entre la última semana de marzo y las primeras de abril. Aunado a esto, se dieron a conocer los feminicidios de María Fernanda -en el mismo estado-, Victoria Guadalupe de 6 años en Querétaro y Sofía de 17 años en la Ciudad de México.

Debido a que las investigaciones siguen en curso y Debanhi Susana no ha sido localizada, no se tiene “la versión oficial ” de los hechos, más lo que han aportado en las primeras indagaciones.

TE PUEDE INTERESAR: “Tenemos el corazón lleno de mucha fe”, permanece esperanza por encontrar a Debanhi con vida

¿LA CULPA DE SU DESAPARICIÓN ES DE SUS AMIGAS? FEMINISTAS PIDEN NO HACERLO

Pese a que las jóvenes realizaron todo lo que pudieron, usuarios de redes sociales ha tomado la decisión de culpar a las amigas de Debanhi por supuestamente abandonarla, quitándole responsabilidad a quien presuntamente desapareció a la mujer de 18 años.

“Si las amigas que dejaron solita a Debanhi fueran AMIGOS ya los estuvieran quemando con leña verde, diciendo que todo por ser onvres”, “que la vida me libre de tener “amigas” como las de Debanhi Escobar”, “es la imagen de todo lo que no queremos que nos pase, no queremos salir de fiesta y que nuestras “amigas” nos dejen solas en medio de la nada”; fueron algunos de los comentarios que culparon a las jóvenes.

También señalaron que el lema “me cuidan mis amigas, no la policía”, no se demostró en el caso de Debanhi; revictimizando más a la joven y protestas feministas por las mujeres que han desaparecido.