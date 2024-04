César Cantú y su pasión por fotografiar al cielo

Su primera cámara fue análoga. Su pasión por fotografiar el cielo lo llevó a cientos de lugares, aun desde la cama de un hospital logró capturar el eclipse solar que se vivió en México el pasado 8 de abril.

El miércoles 24 de abril, amigos y admiradores de su trabajo anunciaron que falleció. Entonces las redes sociales se llenaron de mensajes para dar el pésame a su familia y recordar su paso por este mundo.

Alan Friedman fue uno de los usuarios de redes sociales quien expresó su desconcierto por la noticia dijo: “Siempre parecía estar en camino, cámara en mano, a destinos fascinantes en su México natal y en toda América. Cuando publicó una fotografía del reciente eclipse capturado a través de la ventana del hospital, sabíamos que las cosas eran difíciles”.

Como cascada continuaron los mensajes. Difícil hacer de lado la pasión de su vida.

“En estos últimos años, César continuó tomando fotos del cielo, el sol, la luna y las estrellas, mientras estaba lidiando con problemas de salud. Hace tan sólo dos semanas, durante el eclipse no podía detenerse de levantarse de la cama mientras estaba en el hospital y tomar una foto rápida y ruidosa con su celular casi antes de la totalidad (ese es el César que conozco), tal vez sintiendo que su propio eclipse también podía ser inminente”, escribió su amigo Rogelio Bernal Andreo.

UN PUNTO EN EL UNIVERSO

En 1977, la NASA logró lanzar la sonda espacial Voyager. En 1990 decidieron voltear la cámara y se logró captar a la tierra. Entonces la humanidad pudo observar el mundo en el que vivía, un punto brilloso al que el conocido científico Carl Sagan llamó “un punto azul pálido”.

Esto derivó en la publicación de un libro reflexivo en donde Sagan indicaba que la astronomía es una experiencia de humildad y formación de carácter.

No sabemos si Cesar Cantú admiraba el trabajo de Sagan, pero con cada fotografía que tomaba lograba darnos un espectáculo visual y de humildad al recordar la pequeña parte en que vivimos del universo.

Este medio no tuvo la dicha de entrevistarlo, pero sí de rendirle un pequeño homenaje en su memoria para que sus amigos lo recuerden y para los que no lo conocieron en vida, se puedan acercar a él a través de su trabajo.

Y aunque su primera cámara fue análoga, su pasión lo llevó a caminar de la mano de los avances tecnológicos que usó para generar hermosas astrofotografías del Sol, la Luna y las estrellas, donde el uso de la luz daba paso a imágenes que parecían sacadas de la imaginación de grandes soñadores.

En el diario Milenio, donde era colaborador, indicó que dentro de la astrofotografía hay cuatro tipos de imágenes: la relacionada a cielo profundo, los que retratan a los planetas del sistema solar, el paisaje nocturno y el llamado time lapse o imágenes animadas.

“Gracias a las cámaras digitales hoy se pueden hacer toda clase de imágenes, apoyándose en software especializados y técnicas de captura”.

Su colaboración y conocimiento fue documentado por diversos medios de comunicación.

“La astrofotografía es una aventura que me ha llevado a visitar lugares agrestes y lejanos. Generalmente se disfruta en armonía con la naturaleza, ya sea en compañía de otros fotógrafos o en esa soledad que permite gran tranquilidad entre toma y toma”, declaró en entrevista para el medio digital Obsidiana mx dedicados a dar voz a nuevas perspectivas, reflexiones y propuestas de expertos, especialistas y líderes de opinión en una publicación digital e impresa, que busca esbozar un modelo de innovación para México y Latinoamérica.

TRAYECTORIA

Residente de Nuevo León, sabemos que César Cantú logró ganar premios otorgados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el Royal Observatory Greenwich y la Universidad de Cambridge del Reino Unido.

Fue colaborador del medio de comunicación Milenio en su sección Ventana al Universo y la revista Hacia el Espacio.

Por la alta calidad de sus imágenes, éstas lograron llegar a The Weather Channel y en Earth Science Picture of the Day de la NASA.

Este abril de 2024, su familia y amigos lo despiden con cariño. Cesar Cantú trascendió y logró dejar un legado que será recordado por muchos años más allá de su círculo de amigos.