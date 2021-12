‘Mucho amor, felicidad y esperanza’: AMLO dedica mensaje Navideño en Mañanera

El presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó un mensaje y un deseo a todos los mexicanos previo a los festejos de Navidad y Año Nuevo.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador señaló que su Gobierno extendía una felicitación a todas las familias mexicanas: “Para que esta Navidad sea de felicidad, armonía y reconciliación”.

“Hay que saber perdonar o perdonarnos, no odiar. Va pasando el tiempo y podemos volver a encontrarnos quienes durante mucho tiempo nos hemos separado por distintas circunstancias y en estos tiempos podemos reconciliarnos, eso es lo que yo deseo: mucho amor, mucha felicidad, que no haya sufrimientos y que no perdamos nunca la esperanza de vivir, salir adelante”, aseveró.

“Todo tiene remedio en la vida, todo y siempre hay seres humanos preocupados por otros seres humanos”.