Padres: “estamos enojados e irritados por tanta burla”

El hombre, quien se dedica a la albañilería en su natal Guerrero, comenta que “ lamentablemente tenemos que lidiar con un gobierno autoritario y la razón la tenemos nosotros. La demanda de justicia tiene que resolverla el Presidente, si no es así no se llevará una buena imagen cuando concluya su gobierno. Esa huella lo perseguirá por siempre ”.

Advierte que “si no es con el Presidente no nos reuniremos con otro funcionario, porque no tiene caso. Si López Obrador sigue negándose a hablar con nosotros, nos estaremos organizando nuevamente para ver cómo nos movilizamos, porque no dejaremos de seguir luchando”.

”No aceptaremos ninguna reunión más que con él. Porque después de la salida de Alejandro Encinas como responsable de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj) nombraron como sustituto a Félix Arturo Medina, quien no cuenta con el perfil necesario para tener a su cargo una investigación de esta naturaleza”, comenta.

Señala que en la reunión que tuvieron con el también subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, el pasado 26 de enero, le pidieron que les concertara la reunión con López Obrador, “porque con él, ni para atrás ni para adelante”.

A unos cuantos meses de que concluya la actual administración, Navarrete menciona que son pocas las probabilidades de que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación resuelva el caso Iguala.