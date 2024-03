Normalistas de Ayotzinapa tiran la puerta de Palacio Nacional; ‘están siendo manipulados’, señala AMLO (videos)

Ante este hecho, López Obrador consideró que se trata de una provocación, sin embargo, dijo que las y los inconformes serán atendidos por el Subsecretario de Gobernación.

“No, los va a entender el subsecretario de Gobernación.

-¿Usted no?

“No no , yo estoy conduciendo todo porque lo que me importa es encontrar a los jóvenes y ya la actitud, no de los padres, sino de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos, es una actitud en el mejor de los casos política, muy de confrontación en contra nuestra, o sea de provocación y nosotros pues no queremos para nada la confrontación. Decirle nada más a los padres que estamos dedicados y que estamos avanzando mucho en la investigación, pero lo que sucede es que ellos están siendo manipulados por el grupo que encabeza Álvarez Icaza”, respondió AMLO.