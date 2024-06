¿Para atrás iniciativas de AMLO?, “para brincar a septiembre con la reforma al Poder Judicial, requieren dictamen” Moreira

”Hasta este momento, las iniciativas del señor Presidente de la República no están dictaminadas. Para brincar a septiembre con la reforma al Poder Judicial, requieren dictamen. Si no hay dictamen, no brincan a septiembre”, advirtió Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, pidió ayer recordar lo que señalan las reglas internas para evitar el rezago legislativo.

La reforma al Poder Judicial depende de que en la 65 Legislatura se apruebe el dictamen, porque de lo contrario ser desechada la iniciativa presidencial.

Dijo que el reglamento de la Cámara indica que llegado el último día de la Legislatura, todas las iniciativas que no están dictaminadas, se desechan.

En ese estatus están las 20 iniciativas del Ejecutivo y todas las demás presentadas por los legisladores, no tienen dictamen y están en camino de ser desechadas, comentó.

Reconoció que Morena todavía tiene junio, julio y agosto para dictaminar, no solo, la iniciativa sobre Poder Judicial, sino todas las demás del Ejecutivo presentadas el 5 de febrero.

Moreira recordó que él propuso el año pasado una reforma al reglamento de la Cámara para evitar heredar miles de iniciativas a la siguiente legislatura, porque resultaba imposible aprobar todas las propuestas de los legisladores.

”Ahora las iniciativas no dictaminadas se desechan. Lo que esté dictaminado ya pasó por un proceso legislativo, los dictámenes no se pueden desechar porque eso sí tiene un trámite legislativo y se queda ahí en la Mesa Directiva para la siguiente legislatura”, explicó en entrevista.

El coordinador del PRI consideró que antes de llegar a un dictamen aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales, en Morena deben procurar un amplio proceso deliberativo sobre lo que quieren hacer.

Moreira consideró que la convocatoria a foros sobre la reforma judicial, que plantea la elección por voto directo de jueces, magistrados y ministros, es apresurada y la reforma, que toca a uno de los Poderes del Estado, podría ser una imposición para las minorías.

¿QUÉ REFORMAS SE PIENSAN IMPULSAR CON EL ‘PLAN C’?

Se trata de una serie de iniciativas de reforma a leyes constitucionales, en específico para ciertos organismos y dependencias de justicia, electorales y autónomas.

Entre todas las reformas propuestas, resaltan las siguientes:

- Reforma al Poder Judicial: Elección de magistrados, ministros y jueces por medio del voto popular.

- Eliminación de diputaciones y senadurías plurinominales.

- Reforma de organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE), Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Comisión Federal de Competencia (Cofece), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Los demás ejes que se planean revisar con las reformas, van entorno a:

- Derechos: Afroamericanos e indígenas podrán interponer acciones de inconstitucionalidad contra leyes; Adultos mayores recibirán pensión a partir de los 65 años; Constitucionalizar las becas para estudiantes; Garantizar una atención médica integral y gratuita a la población, así como una vivienda a los trabajadores.<br /> - Pensiones y Salarios: Aumentar el salario mínimo por encima de la inflación anual; Salario mínimo de maestros, policías, marinos, enfermeras, médicos NO será menor al de trabajadores adscritos al Seguro Social; Revertir las reformas a las pensiones, aprobadas en 1997 y 2007, durante gobiernos de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón.

- Electoral, Judicial y Autónomos: Disminuir a 64 senadores y 300 diputados; Reducir a 30% de participación para que las consultas populares sean vinculantes; Eliminar organismos autónomos.<br /> - Trenes y Energía: Utilizar 18 mil kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros; Devolver a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) su carácter de empresa pública estratégica.<br /> - Agua, Medio Ambiente y Agricultura: Prohibir el fracking y no otorgar concesiones a la actividad minera a cielo abierto; Respetar zonas con escasez de agua; Brindar seguro a campesinos y mantener programas de apoyo directo a la producción.<br /> - Austeridad y Animales: Ningún servidor público podrá ganar más que el presidente de la República; Prohibir el maltrato animal en todo el país.

