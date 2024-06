‘Nadie le echó a Hacienda’... AMLO dice no tener la culpa de la investigación de la UIF contra Loret de Mola; reitera que en su gestión nunca se ha perseguido a nadie

El mandatario federal mandó un mensaje al periodista Carlos Loret de Mola, “que no se prepare de nada, no somos represores, que no lo use para tratar de esconder u ocultar su rotundo fracaso en su labor al servicio de la corrupción” , luego de que aseguró que “el gobierno lo persigue y se está preparando”.

El presidente de la República reiteró que es el colmo que le quieran echar la culpa del fracaso del periodista al servicio de la corrupción.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Me da flojera’... AMLO estalla contra Loret de Mola por asegurar que sus hijos tendrían negocios en nuevo gobierno de Sheinbaum

“Qué culpa tenemos nosotros, que no se preocupe en nada, ni denuncia, ni nada”, expresó.

“Me estuvo calumniando todo el tiempo, no tuvo efecto y ahora que perdió, si es que tenía credibilidad, es el colmo que me quiera echar la culpa a mí, si yo no me he metido con él”.

El presidente continuó refiriéndose a la situación actual de Loret de Mola y enfatizó que no ha presentado ni presentará denuncias contra periodistas, sugiriendo que cualquier intento en esa dirección sería interpretado como una afrenta a la libertad de prensa.

“Nadie le echó a hacienda, lo puedo garantizar”, aseguró.

“Imaginen que fuera autoritario, si yo presentara denuncia contra él, se volvería el paladín”.

AMLO no estuvo de acuerdo con las acusaciones de corrupción al interior de su gobierno, por parte de la reportera Reyna Haydee Ramírez; y señaló que ella ejerce la libertad de expresión porque en su gestión nunca se ha reprimido, perseguido o censurado a nadie.

SIN PERSECUCIÓN

“No se le persigue a Víctor Trujillo, ni Anabel Hernández ni a Loret de Mola”, aseguró AMLO.

“Es más fácil mostrar que calumnien que presentar una denuncia legal, aseguró; aseguró que la UIF no los están investigando, que Pablo Gómez no le ha informado sobre el asunto”.

TE PUEDE INTERESAR: Niega AMLO que trabajadores del Poder Judicial vayan a ser afectados por la reforma

“Les fue mal en su periodismo calumniador y grosero, pero la gente los puso en su sitio y ahora que no saben que hacer voltean a ver al de Tepetitlán”, afirmó.

En la víspera, el periodista Carlos Loret de Mola, en una entrevista que difunde El Universal, afirmó que se prepara para lo peor, que Andrés Manuel López Obrador no está en el ocaso, y que al contrario, tiene mucho poder y un enorme apetito de venganza.