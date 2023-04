Necesita EU revisar sus agencias, tienen una crisis política: AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Gobierno de Estados Unidos enfrenta una crisis política, por lo que considera necesario que hagan una revisión a las instituciones y agencias de seguridad.

“Hay una crisis política en Estados Unidos, no solo es una crisis social; eso no me corresponde tratarlo, pero sí necesitan hacer una revisión de sus agencias, sus instituciones, una política nueva, necesitan transformarse”, afirmó el mandatario desde Palacio Nacional.

El jefe del Ejecutivo federal hizo un llamado a parar las filtraciones que exponen la actuación de su administración en casos de política interior, pero que también repercuten a la sociedad estadounidense, como el narcotráfico.