Ni comprobantes, ni mascarillas; Coachella se celebrará sin restricciones contra COVID-19

“Mientras nos preparamos para un fin de semana increíble en el desierto, anunciamos que no habrá requerimientos de vacunación, test, o mascarillas, de acuerdo con las directrices locales”, señaló el festival.

La organización de Coachella y de Stagecoach, un festival posterior, confirmó este miércoles, 16 de febrero, que no se tomarán precauciones para controlar la propagación de coronavirus, aun entre más de 100 mil asistentes.

El festival, que anteriormente se vio obligado a cancelar hasta tres ediciones durante los meses más prominentes de la pandemia, a su vez adivirtió que “no hay garantías, expresas ni implícitas, de que los asistentes no vayan a estar expuestos a COVID-19”.

Este anuncio coincide con la modificación de las directrices de salud pública que imperan en California, pues ya no es obligación portar mascarilla, no obstante, sigue siendo una recomendación, así como portar comprobantes de vacunación o certificados de inmunidad, no sólo a eventos masivos, sino, a estancias al aire libre.

Lo anterior, dada la drástica bajada en el número de contagios y hospitalizaciones.

Al evento asistirá una cantidad selecta de invitados, entre ellos, Harry Styles, Billie Eilish y Ye, previamente conocido como Kanye West, como cabeceros. También, asistirán diversosa artistas latinoamericanos, como Karol G, Banda MS, Grupo Firme, Ed Maverick, Nathy Peluso, Pablo Vittar, Natanael Cano, entre otros.

Con información de EFE.