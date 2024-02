‘Ni esperaba que aprobaran’... AMLO agradece a Cofece que haya autorizado compra de plantas de Iberdrola

Sin embargo, el mandatario consideró que “fue un avance” y por lo tanto celebró la resolución de la Cofece. Asimismo, adelantó que el Gobierno pagará el 26 febrero las 13 plantas generadoras de electricidad que compró.

“Dicho sea de paso se portaron bien (Iberdrola), porque cumplieron; ahora les vamos a pagar el día 26 de este mes, a ver si el 27 ya voy a una planta”, aseguró. “Se está por cerrar la operación pero sí fue un buen paso y le agradecemos a los de la Cofece también”.

Esto después de que la Cofece reveló una serie de cláusulas que para garantizar “que la competencia económica del mercado de la generación eléctrica no se vea afectada”.

El mandatario dijo que la compra fue aprobada “milagrosamente” y consideró que las condiciones son “excusas” y “limitaciones para que las plantas no pasen” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) porque sino se convierte en un “monopolio”

En su conferencia, acotó “espero que no dure mucho (la Cofece) porque en las reformas estamos planteando que desaparezca” porque fue de los organismos que se crearon en el periodo neoliberal para proteger intereses particulares por encima del interés público. “quitaron a la constitución toda su esencia social y pública modificaron el marco legal para beneficio de una mayoría. Todas las reformas fueron para mantener privilegios y crear nuevos privilegios para una minoría rapaz. Por eso nuevas reformas constitucionales regresarle su espíritu público y social”.

A pesar de ello, expresó su agradecimiento a la Cofece por su decisión, aunque puntualizó que los especialistas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está analizando las vías jurídicas para concretar esta compra de las plantas de energía eléctrica a Iberdrola -a la que se le liquidará el pago el próximo 26 de febrero -, cumplir con los requisitos y con la ley.

Narró que hace tiempo, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O le comentó que había la posibilidad de adquirir estas plantas, a lo que accedió. Recordó que en el pasado, en el sexenio del presidente Felipe Calderón y después con la reforma energética, la empresa española era una de las más beneficiadas por el régimen neoliberal.

Por eso, consideró “Muy bien, yo no esperaba que aprobara, fue un avance. Se compraron plantas de la empresa española famosísima, muy mencionada en la mañanera. Iberdrola porque es una empresa predilecta de los gobiernos neoliberales de México, se le daban muchas facilidades para beneficiar a esa empresa se modificó la Constitución, a esa empresa “.

Incluso volvió a condenar que Calderón, al término de su sexenio, se haya ido de empleado de esa empresa: después del pleito porque yo hablé con el señor (directivo de Iberdrola) cuando me insistía que era legal. Independientemente de eso, nos ofendieron “¿Cómo se van a llevar de empleado al presidente de México aunque haiga sido como haiga sido? . Es una falta de respeto a México, se terminó el diálogo”.

Sin embargo, comentó que cuando se cerró el acuerdo para la compra de las plantas, narró, “me di un abrazo con él porque yo estoy aquí para buscar el beneficio del pueblo. No para pelearme sin ton ni son. Yo no odio a nadie, no tengo enemigos ni quiero tenerlos, nada mas tengo adversario”.

Comentó que cuando se acordó con Hacienda proceder a comprar las plantas, la CFE producía el 38 por ciento del mercado porque se tenía a la empresa atada, porque no se le permitía el despacho de energía para que se tuviera que comprar la energía eléctrica a las empresas privadas. Entre otras razones, porque ni siquiera con las hidroeléctricas se les permitía operar plenamente, era infraestructura subutilizada.

AMLO aseveró que el propósito es dejar a la CFE con una participación en el mercado del 60 por ciento.