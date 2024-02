Los Zetas dieron dinero a campaña de AMLO en 2006, asegura líder criminal a Latinus

Una investigación de Latinus reveló que el grupo criminal Los Zetas habría otorgado dinero a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006, de acuerdo con las declaraciones del líder de la organización criminal Los Ardillos.

En el programa “Loret en Latinus” de este 15 de febrero, se presentó una investigación basada en la entrevista a un hombre que fue identificado como Celso Ortega, presunto líder de Los Ardillos, grupo criminal que opera principalmente en la región de La Montaña, en Guerrero.

Ortega declaró que le consta que López Obrador recibió apoyo y dinero de Los Zetas en su campaña presidencial de 2006 y detalló que Omar Treviño Morales, el “Z-42”, líder criminal de Los Zetas que operaba en Coahuila y fue vinculado con la masacre de Allende, le ordenó respaldar al ahora Presidente.

“Hace tiempo cuando anduve en Michoacán, a la llegada del Z-42, llega el Z4-2, me manda traer a Nueva Italia, ya andaba en pleito con Nazario Moreno, alias ‘El chayo’, y me manda a traer y me dice que tenía yo que venir a mi región a hacer política por Andrés Manuel López Obrador porque ellos estaban pagando la campaña presidencial de AMLO por el PRD”, declaró Ortega a Latinus.

Agregó que el Z-42 le aseguró que, una vez que López Obrador llegara a la Presidencia, les entregaría el control del país.

“Ahora, Z-42 está detenido. Yo creo que es importante que lo entrevisten y lo diga, el Z-42 me conoce perfectamente bien”, agregó Ortega.

Por otro lado, el líder de Los Ardillos manifestó a Latinus que actualmente tienen acuerdos con Morena y con autoridades locales en Guerrero, por ejemplo con Norma Otilia Hernández, alcaldesa de Chilpancingo, con quien aparece en un video que circuló hace meses y se les aprecia teniendo una conversación en un restaurante.

“Dice que fue fortuito (el encuentro), sabemos que no es cierto, porque la reunión tardó de dos a tres horas y media. Uno de los tratos principales para ella era venderme el rastro municipal, como es el punto donde sale la carne, por ende también el mercado iba a pasar a ser parte de los negocios”, dijo Ortega a Latinus.

Por otro lado, declaró que también se ha reunido con Galdino Nava, a quien identificó como un emisario de Félix Salgado Macedonio, actual legislador federal y padre de Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero.

“Más que nada cuando se hizo la campaña a la gubernatura, vinieron a ofrecer candidaturas a presidencias, diputaciones, que iban a trabajar en coordinación con uno y que lo que querían era el voto de la gente. Querían que les armara uno los mentados, los comités y ya de ahí después ellos regresarán a decir o entregar las candidaturas”, dijo.

Señaló tener documentadas todas las negociaciones que se llevaron a cabo para esos fines.