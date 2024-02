Ni te cases, ni te embarques... ¿por qué el martes 13 es un día de mala suerte?

¡Ni te cases, ni te embarques!... Hoy es martes 13, una fecha que tiene distintos significados, pero que suele ligarse a la cautela y el miedo a la mala suerte, por una serie de razones que obedecen tanto al día como a su número.

No por nada existen ascensores que se saltean el piso 13, como así también personas que no se sientan a la mesa o que invitan a alguien más si los comensales suman este número. La superstición negativa que rodea al martes 13 o al número 13 es una tradición de larga data que también aplica a los viernes 13, aunque en otros puntos del mapa mundial.

¿POR QUÉ MARTES 13 DA MALA SUERTE?

La asociación del martes 13 con la desgracia tiene origen en la divinidad romana que da nombre a este día: Marte, el señor de la guerra. Los romanos se tomaban muy en serio la influencia de los dioses en su vida cotidiana, por lo que uno violento y causante de conflictos como él no era el más indicado para presidir bodas, negocios u otros eventos que requirieran buenos auspicios.

La combinación del martes y el trece como una fecha de mala suerte provendría de la fusión de la tradición romana con la cristiana. También se ha asociado a veces con la caída de Constantinopla en manos de los otomanos, en 1453, pero se trata de una creencia errónea, ya que asalto final se dio el 29 de mayo.

Por su parte, un día 13 fue la fecha en la que, según la tradición, fue crucificado Jesús. A este episodio se suma uno que efectivamente aconteció en dicha fecha, en concreto el 13 de octubre de 1307: el inicio de la persecución contra los caballeros templarios, que acabaría con la destrucción de la orden.

¿QUÉ NO DEBE HACER UN MARTES 13?

Aunque estas creencias pueden variar dependiendo de la cultura, algunas personas evitan realizar ciertas acciones o tomar decisiones importantes durante este día por temor a que les traiga mala suerte. A continuación le mostraremos algunas cosas que las personas prefieren evitar en un martes 13:

• No iniciar proyectos importantes: algunos prefieren no comenzar nuevos proyectos o empresas por temor a que no tengan resultados negativos o fracasos.

• No viajar largas distancias: existe la creencia de que viajar largas distancias puede aumentar el riesgo de accidentes o contratiempos.

• No realizar operaciones quirúrgicas: algunas personas prefieren evitar someterse a cirugías o procedimientos médicos por temor a complicaciones o resultados no deseados.

• No firmar contratos importantes: se cree que firmar contratos puede traer problemas legales en el futuro.

• No iniciar relaciones amorosas: hay quienes evitan comenzar relaciones románticas en esta fecha por temor a que estén destinadas al fracaso.

• No hacer deportes extremos: por miedo a un accidente o para evitar poner en peligro su seguridad, hay personas que evitan hacer deportes extremos.

Vale la pena mencionar que la mala suerte del martes 13 se basa solo en supersticiones, pues no hay ningún estudio científico que lo respalde. En ese sentido, muchas personas las siguen por tradición o por sus creencias personales.

Algunas personas optan por ignorarlo y llevan su vida de forma normal. Debe tener en cuenta que lo más importante es mantener una actitud positiva y no dejar que estas supersticiones dicten su vida.