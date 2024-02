‘Nico’, exchofer de AMLO, niega haber recibido dinero del narco; responde a acusaciones

El nombre de Nicolás Mollinedo Bastar se convirtió en uno de los más googleados luego de que los medios DW, ProPublica e InSight Crime publicaran investigaciones en donde se revela que grupos del narcotráfico habrían inyectado 2 millones de dólares a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en el 2006.

Y es que “Nico”, quien en algún momento fue considerado como la mano derecha del tabasqueño, a quien servía como chofer, es señalado por un testigo protegido de la DEA de haber sido el responsable de negociar y recibir el dinero en una reunión con gente allegada a Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, de los Beltrán Leyva, que en ese entonces tenía una alianza con el Cártel de Sinaloa.

El testigo bajo el nombre de “Jennifer”, cuya identidad más tarde sería identificado como Roberto López Nájera, exabogado de “La Barbie”, también proporcionó un par de grabaciones en las que presuntamente se escucha a Molinero Bastar hablar con Mauricio Soto Caballero, que también estaba en el equipo de AMLO en ese entonces.

En dichas grabaciones ambos hablaban, supuestamente, de su participación en el esquema, sin embargo, las autoridades estadounidenses consideraron que la evidencia no era lo suficientemente sólida como para justificar los riesgos de una operación encubierta extensa en México y el tema fue abandonado.

Veinticuatro horas después de dichas revelaciones, el exchofer de AMLO ha salido a dar su versión de los hechos en entrevistas concedidas a Milenio y Julio Astillero.

Al asegurar que las investigaciones son “muy duras” y atentan contra la integridad de las personas, “Nico” aseveró que las afirmaciones que se hacen en los reportajes son falsas.

Mollinedo Bastar negó que se haya reunido con las personas que se mencionan en las investigaciones y con integrantes del crimen organizado, al tiempo que dijo que él no pudo haber recibido dinero porque esa no era parte de su función como encargado de logística.

El también oriundo de Tabasco indicó que fue el sábado cuando se enteró de la investigación, pues fue contactado por Tim Golden para hacer un par de aclaraciones.

Al ser cuestionado sobre si conoció a Mauricio Soto, este contestó que sí, pues trabajaba en su área, pero defendió que este personaje tampoco pudo haber recibido dinero como lo aseguró el testigo protegido de la DEA, pues incluso tenía una posición menor que él.

“Sí, él estaba trabajando en mi área, estuvo con nosotros en el 2006 y hay evidencia de eso, y era un empleado más abajo de dónde estaba yo, como en el quinto lugar, no es una persona que tenga que ver con dinero y mucho menos con manejo de militantes”, añadió.

Luego precisó que perdió contacto con él tras las elecciones y no fue hasta el 2019 que lo volvió a ver, cuando intentaron hacer un nuevo partido político.

Al hablar específicamente sobre las declaraciones que hizo la periodista Anabel Hernández, “Nico” indicó que ella lo buscó en el 2022 para hacerle una entrevista, aunque nunca mencionó ese tema.

“Anabel me entrevistó en el 2022, no me habló de este tema, yo desconozco este tema [...] quería una entrevista porque pensaba que yo estaba disgustado con el actual presidente. Me preguntó si cuando estábamos en campaña nos había parado alguna personalidad del crimen. Ella buscaba sacar información o algo”, dijo.

Asimismo, negó haber estado en el restaurante de Polanco que se hace mención en las investigaciones, en donde supuestamente habría hecho las negociaciones, y dijo que no conoce ese lugar y no conoce la zona.

Sobre las grabaciones que López Nájera dice tener, Mollinedo se mostró incrédulo con que existan, al asegurar que nada de esta situación es real.

“Yo creo que no debe haber porque no recibí nada, no fue real, es algo insólito, yo no soy ni era la persona para recibir dinero. El mismo Tim dice que las grabaciones no sirven y que por eso desechan el caso. Las cosas políticas, los tratos de quién va a ser candidato, eso no se ve en logística”, aclaró.