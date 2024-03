Nikki Haley gana las primarias de Washington y corta la racha de Trump

Por Maggie Astor

La candidata obtuvo el 63 por ciento frente al 33 por ciento de Donald Trump, convirtiéndose en la primera mujer en ganar unas primarias presidenciales republicanas.

El domingo, Nikki Haley ganó las primarias republicanas en Washington, D. C., registrando su primera victoria tras una serie de derrotas ante el expresidente Donald Trump, quien respondió amargamente en las redes sociales, diciendo que había evitado a propósito la contienda “porque es el ‘pantano’”.

Haley obtuvo alrededor del 63 por ciento de los votos frente al 33 por ciento de Trump, según The Associated Press, asegurándose los 19 delegados disponibles y convirtiéndose en la primera mujer que gana unas primarias presidenciales republicanas. Sin embargo, Trump sigue bien posicionado para asegurarse la nominación este mes.

La contienda en Washington fue pequeña: poco más de 2000 republicanos votaron en la ciudad abrumadoramente demócrata, un gran contraste en comparación con los 110.000 en Iowa, 325.000 en Nuevo Hampshire y 757.000 en Carolina del Sur.

Haley pareció reconocer esto en una publicación en la red social X. “¡Gracias, D. C.!”, escribió. “Luchamos por cada centímetro”.

Pero Trump no podía dejar pasar ese centímetro. En su sitio de redes sociales, afirmó falsamente que Haley había “gastado todo su tiempo, dinero y esfuerzo allí”. Nunca utilizó su nombre, y se refirió a ella repetidamente con su despectivo apodo de “cabeza de chorlito”.

Haley trató de jugar con el simbolismo de Washington —que no es precisamente el lugar favorito de los republicanos— a su favor, escribiendo: “Los republicanos más cercanos a la disfunción de Washington saben que Donald Trump no ha traído más que caos y división en los últimos ocho años”.

Karoline Leavitt, portavoz de Trump, dijo en un comunicado que Haley “acaba de ser coronada ‘reina del pantano’ por los grupos de presión y los expertos de D. C. que buscan proteger el fracasado statu quo”.

La contienda se centrará ahora en los 15 estados que celebrarán elecciones republicanas el Supermartes, el 5 de marzo. Aunque no es matemáticamente posible que Trump consiga la nominación todavía, podría acercarse mucho con una buena actuación en el Supermartes y posicionarse para lograrlo en las próximas dos semanas.

