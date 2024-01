‘No es igual que García Luna’... AMLO desconoce desaparición de madre buscadora en Guanajuato, pero defiende a Rosa Icela

Ante los medios de comunicación, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano reconoció que no tenía información sobre la desaparición de Lorenza Cano Flores , activista buscadora de Guanajuato , que dedicaba sus esfuerzos a localizar a su hermano, ausente desde 2018. Debido a que AMLO no tenía el reporte oficial, no podría contestar las preguntas de la prensa sobre el tema, señaló el tabasqueño.

En su intervención, el mandatario López Obrador reconoció que en México siguen ocurriendo desapariciones de personas; sin embargo, sostuvo que el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) trabaja diariamente para mejorar la seguridad. Sobre esta línea, defendió el trabajo de Rosa Icela Rodríguez, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la estrategia ‘abrazos, no balazos’

“Sí, sí, sí, siguen habiendo casos, pero estamos. (...) no tengo el informe por eso no te puedo contestar así, pero todos los días estamos protegiendo al pueblo y no hay impunidad para nadie”, afirmó.

Sin embargo, argumentó que anteriormente las autoridades estaban coludidas con los delincuentes, afirmando que la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, no es como Genaro García Luna.

“Es que antes no había frontera, no estaba pintada la raya, no se sabían quienes eran delincuentes y quiénes eran autoridad eran lo mismo, esto que parece una obviedad, lo digo porque se olvida y tengo que estar repite, y repite, y repite, que Rosa Icela Rodríguez, que anda en Washington, no es como García Luna”.

“Porque también los conservadores fanáticos, para no dar su brazo a torcer su discurso es todos son iguales, no, primo hermano“, puntualizó AMLO.