‘No hay concesión’, campo de golf de Salinas Pliego será Área Natural Protegida, insiste AMLO

Ciudad de México.– El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó este miércoles que el campo de golf y la playa del empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, en Huatulco es una concesión del Gobierno que ya finalizó al menos hace un año, a pesar de los dichos del magnate, y que pronto publicará un decreto para unir las dos áreas naturales protegidas que lo rodean y así incluir también este terreno, que será “para el disfrute público”.

“En lo que es el campo de golf, está en medio de dos reservas naturales protegidas, entonces como se venció el contrato, no se amplió, no es así”, respondió el mandatario en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

El empresario asegura que la concesión se extendió hasta 2027.

Pero el Presidente reiteró que “está vencido el contrato, no se renovó porque se le planteó que se iba a hacer uso del terreno y si estaban interesados se iba a elaborar un avalúo”.

“Se elaboró el avalúo y ellos no aceptaron el precio, y se consideró que ya no era conveniente entregar el campo de golf en concesión, porque no recibía nada Fonatur, al contrario, se le tenían que pagar servicios, era un mal negocio público y nosotros estamos aquí para defenderlo público”, explicó.