‘No hay motivos para no vacunar a los menores’, aseguran especialistas

CDMX.- Especialistas en pediatría, virología e infectología urgen al gobierno federal a implementar el esquema de vacunación contra COVID-19 para niños menores de 12 años, pues no existen razones médicas o técnicas para posponerlo.

Una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hace unos días que se incluiría a este sector en el esquema de salud, expertos consultados refieren que la vacunación no debe prolongarse más.

Tan sólo en México, se calcula que de abril de 2020 al 10 de abril de 2022 han fallecido mil 260 menores a causa del COVID-19.

“En México no existía ninguna justificación médica. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó [la vacuna Pfizer] para inocular niños de cinco a 12 años. Algún motivo por el cual los niños no se tengan que vacunar no existe”, recalca la pediatra Arianna Huerta.