‘No me cae el veinte’: hijo de aficionada de Monterrey arrollada en el TSM de Torreón

Ramírez Mercado recordó la última llamada con su mamá, cuando ella ya estaba en Torreón para el partido disputado el domingo.

“La llamada que tuve con mi mama, dijo, oye sabes que voy a trabajar y me comenta todavía en la mañana, te amo y así quedó. Sigo esperándola, la verdad me duele mucho porque es algo muy fuerte, todavía no me cae el veinte, todavía sigo esperando a mi mamá que llegue a verme”, compartió uno de los cuatro hijos de Mercado Gallegos.