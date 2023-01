‘No me someteré a una encuesta del partido’, advierte Monreal sobre elección de candidato de Morena

CDMX.- El senador Ricardo Monreal advirtió que si la elección de candidato presidencial es por encuesta no participará y adelantó que su permanencia en Morena “depende del trato y de la dignidad”.

Durante la conferencia que el jueves ofreció en la Universidad de Monterrey (UDEM), Monreal aclaró que él no es una “corcholata”, término que utiliza el presidente Andrés Manuel López Obrador para referirse a los aspirantes presidenciales de Morena, sino un aspirante normal.

Monreal expresó que espera que en los 8 meses que faltan para la elección de candidato para Morena se cambie el método de selección y propuso que “lo mejor sería hacer una elección primaria con debates regionales frente a frente”.

“Yo no me sometería a una encuesta del partido, que la haga el partido, que la cante el partido y que la organice el partido. No creo, lo digo francamente con toda seriedad...Que digan: ‘solo va a ser la encuesta’ que organiza y que canta el partido, yo ahí no participo”, aseveró el senador durante su visita a Monterrey.

‘LA DIGNIDAD SERÁ MI LÍMITE’

Sobre si existe la posibilidad de que rompa con el partido, Monreal Ávila aseveró que una ruptura dentro de Morena pondrá en riesgo la continuidad del proyecto de la cuarta transformación.

Sin embargo, aclaró, “mi permanencia en Morena depende del trato y de la dignidad”, pues aunque decidió quedarse en el partido que él fundó, pese al desdén con el que ha sido tratado, “la dignidad va a ser mi límite”.

EXHORTA A NO USAR RECURSOS PÚBLICOS PARA PROMOCIÓN DE CANDIDATOS

Monreal Ávila volvió a señalar que existe una “cancha dispareja” dentro del partido rumbo a 2024. En ese contexto pidió que no se utilicen recursos públicos para la promoción de los otros aspirantes.

“Yo no tengo cadáveres en el clóset, tengo 42 años de servicio público, nunca he tenido una denuncia de corrupción o de delito alguno. Mientras yo estaba estudiando la primaria con 14 hermanos, ellos iban a clases de ballet y de piano, esa es la cultura del esfuerzo que me hace distinto, vengo de una familia cercana a la pobreza y puedo hablar”, señaló con relación a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.