‘No me sorprende’, dice Joe Biden sobre muerte de Yevgueni Prigozhin, líder de Grupo Wagner

“No tengo información concreta sobre lo que ha sucedido, pero no me sorprende”, aseguró el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras recibir la noticia del avionazo ocurrido en Rusia, donde ‘No me sorprende’, dice Joe Biden sobre muerte de Yevgueni Prigozhin tras avionazo en Rusia.

El mandatario norteamericano afirmó que “no hay mucho que pase en Rusia en lo que Putin no esté detrás”, sin embargo, también indicó que no tiene suficiente información sobre los hechos, de los cuales se sabe que el accidente ocurrió al norte de Moscú.

Asimismo, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrienne Watson, informó que el equipo de Biden estaba al tanto del tema, también acusando que “a nadie debería extrañarle” la muerte del líder de Grupo Wagner.

Cabe destacar que, Prigozhin, de 62 años, protagonizó hace dos meses una fallida rebelión militar contra el Kremlin en la que llegó a tomar una de las ciudades más importantes del sur de Rusia, Rostov del Don, sin embargo, replegó a sus mercenarios luego de la intervención del presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko.

Apenas el día de ayer, Prigozhin reapareció en el ojo público a través de un discurso filmado en África, donde habla de hacer que Rusia sea más grande en todos los continentes y que África sea más libre.