CDMX.- El actor Eugenio Derbez se pronunció a través de su cuenta de Twitter contra el atentado al periodista Ciro Gómez Leyva, quien fue atacado el jueves 15 de diciembre mientras conducía rumbo a su casa.

“No se puede ser indiferente ante el atentado a Ciro Gómez Leyva”, escribió.

Del año 2000 a la fecha en México se han documentado 157 asesinatos a comunicadores y periodistas por el ejercicio de su profesión, de acuerdo con la organización Artículo 19 México.

Situación que el actor retomó en su mensaje enunciando que el país es el más peligroso para ejercer el periodismo.

“Ante la altísima impunidad ante los ataques y asesinatos a periodistas, no se puede ser indiferente. Mi solidaridad con Ciro y con todos los periodistas mexicanos”, finalizó el comediante y productor mexicano.

El ataque al periodista ocurrió el pasado 15 de diciembre cuando volvía a su casa.

“A las 11:10 pm, a 200 metros de mi casa, dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades”, denunció el comunicador en su cuenta de Twitter.