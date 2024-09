‘No tengo el propósito de quitarle la vida a nadie’... AMLO sobre dichos de Ciro Gómez Leyva y dice, no son amigos sino adversarios

Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador , procedió a dar respuesta a un comentario del periodista Ciro Gómez Leyva quien indicó que no era su amigo, lo cual es cierto, ‘no son amigos, es mi adversario, es amigo de Felipe Calderón, de García Luna y Manlio Favio Beltrones , se atreve a decir que no es mi amigo porque lo quisieron asesinar e insinuó que un amigo hace eso’, dijo el mandatario.

Estas declaraciones surgieron luego de que López Obrador mencionara que el periodista Ciro Gómez Leyva es su ‘amigo’, en su conferencia matutina de este martes 3 de septiembre, el comunicador no dejó pasar el comentario y lanzó una serie de preguntas al mandatario.

“Fíjense lo que ha hecho nuestro amigo Ciro. Nos conocemos desde hace muchos años, y hemos tenido diferencias, pero cuando se pasó de la raya fue cuando Calderón y cuando Peña”, dijo el presidente durante su conferencia matutina.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Que los cambios sean para bien en el Poder Judicial’, asegura Manolo Jiménez

Al respecto, el periodista cuestionó al titular del Ejecutivo sobre su concepto de amistad, pues aseguró que López Obrador lo ha insultado en distintas ocasiones durante su sexenio.

“Supongo que dijo con ironía eso de mi amigo Ciro porque pues, ¿a un amigo se le insulta como me he insultado usted durante seis años? Yo nunca lo he insultado a usted nunca, nunca, nunca. He señalado algunas contradicciones, puedo decir que me parece increíble que usted se atreva a decir en la plaza pública que los servicios de salud ya son mejores que los de Dinamarca, pero yo nunca lo insulté. Usted me insultó sin parar durante seis años”, dijo Ciro Gómez Leyva en su programa Por la Mañana en Radio Fórmula.

El informador también recordó el atentado del que fue víctima el pasado 15 de diciembre de 2022, caso que no ha sido completamente esclarecido por la Fiscalía General de la República (FGR) y expuso que fue perseguido por las autoridades federales a través de las dependencias fiscales.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué plantea la reforma Judicial de AMLO? Todo lo que debes saber antes de posible aprobación

“A un amigo no se le persigue, como me persiguieron ustedes, con amenazas de por medio, fiscalmente, usted sabe que eso ocurrió. Se la dejo como pregunta: ¿A un amigo se le dispara a la cabeza para matarlo? ¿Qué idea tiene usted de la amistad presidente? Le quedan 27 días, nos quedan 27 días de sexenio y aquí estamos haciendo lo mismo presidente lo mismo que hacíamos el primero de diciembre de 2018 tratar, tratar, de hacer un buen programa de radio, en las noches, un buen programa de televisión”, expresó Gómez Leyva.