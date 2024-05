‘No traía nada’, Xóchitl reacciona a la salida de Alejandra Del Moral del PRI para apoyar a Sheinbaum

“No, o sea, realmente no, porque ella no se lleva nada. Ella no traía nada, no se lleva nada, no tenía ni ganas de ganar. Entonces, ¿Qué se va a llevar? Nada”, incluso reprochó del supuesto apoyo que dio cuando Del Moral contendía por la gubernatura en el Estado de México en 2023, “la verdad es que yo la apoyé con todo en su campaña, estuve en su campaña de gobernadora, y ya, ella decide irse”, puntualizó la aspirante.

Este lunes, Del moral publicó una carta en la que explicaba el motivo para renunciar a las filas del partido tricolor, además acusó que en el PRI no hubiera espacio para el diálogo y debate, porque “se privilegian decisiones basadas en la sumisión al presidente”.