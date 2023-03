‘No valen más que un humano’, sacerdote lanza polémico TikTok sobre lomitos y michis

A través de las redes sociales, específicamente TikTok, el sacerdote uruguayo Jorge Vargas, compartió un video en el que explica porqué desde su postura, no está bien amar demasiado a los animales de compañía.

“Un animal no vale más que un ser humano (...) No humanicemos a los animales, quiéranlos mucho, respétenlos, cuídenlos, pero no a costa de la humanidad”, señaló.

El video ya tiene más de 37 mil vistas, el religioso inicia respondiendo a la pregunta: “¿Está mal tener un amor desmedido por mi perro?”, a lo que respondió que sí, pues eso significa tener un amor ‘desordenado’.