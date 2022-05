“No vamos a estar bolseando a la gente”, AMLO detiene nueva verificación de autos

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no tenía conocimiento del anuncio que hizo la Secretaría de Economía para impulsar un programa de revisión nacional de autos con antigüedad de más de cuatro años y dijo que ese tema no está resuelto y su gobierno no aplicará ningún plan para afectar la economía popular.

La NOM-236 SE 2021 implica una nueva verificación para automóviles en sus condiciones físico-mecánicas y que entraría en vigor en noviembre con un costo aproximado de 900 pesos.

“Eso se va a revisar, no vamos a estar bolseando a la gente, pero esa era la mentalidad que prevalecía y no se ha ido todavía, es que son procesos de cambio y transición”, dijo y agregó:

“Hay decisiones que toman las secretarías y no se consultan, pero ahora estamos determinando que todo lo que afecte a la economía popular, se consulte porque antes era un desorden en el gobierno y no había coordinación”, expresó en la conferencia mañanera.

Te podría interesar: Todos los autos del país deberán ser revisados, publican la NOM 236

Por ello, advirtió que este programa de revisión de autos con más de cuatro años de antigüedad, no está avalado por su gobierno y dijo que no hará nada que afecte la economía popular.

“Nunca hay que estar pensando en afectar la economía popular, la diferencia entre nosotros y los neoliberales o neoporfiristas, es que ellos piensan que el gobierno quita y nosotros pensamos que el gobierno da porque hay gobiernos que quitan y hay gobiernos que dan. Somos distintos y no vamos a llevar a cabo estas acciones y, al contrario, todo lo que beneficie a la gente se va a hacer”, indicó.

El mandatario consideró que en los gobiernos de sus antecesores había un desorden porque cada secretaría hacía lo que pensaba, era su función o responsabilidad y aseguró que en su gobierno se busca transformar y ser diferente al modelo neoliberal.

“Lleva tiempo establecer esta nueva forma de gobierno, pero tenemos que sensibilizar a los servidores públicos porque ellos dicen ´hay un acuerdo, así está la norma y ya ´ y consideran que las personas son una variable que no cuenta y no importa la vida de los seres humanos”, refirió el mandatario.

Con información de medios