Noroña insiste en criticar que no haya debates entre aspirantes de la 4T

Villahermosa, Tab. Gerardo Fernández Noroña, aspirante a la coordinación de la defensa de la Cuarta transformación, criticó desde Tabasco, que no se hayan considerado los debates entre los aspirantes a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, y manifestó que aceptó participar en este proceso a pesar de no estar de acuerdo con el método.

Rechazó que alguno de sus compañeros vaya a renunciar a la 4T si no es favorecido en las encuestas, no veo ese panorama, indicó, tras mencionar que en lo que respecta a él, no se ha prestado al golpeteo, pues dijo que lo importante es mantener la unidad del partido.

