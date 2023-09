‘Nos pareció una decisión extraña’, EU sobre la participación de soldados rusos en desfile militar de México

TE PUEDE INTERESAR: Desfile Militar con la más grande fusilería en México, concluye con saldo blanco

Cuestionó que se haya invitado a un país invasor, y rechazó que Ucrania haya sido invitada, luego de que el presidente López Obrador dijera que “se invita a todos”.

“Las relaciones entre Ucrania y México durante más de 30 años de independencia ucraniana han sido muy amistosas, tenemos buen intercambio económico y en todos los niveles políticos entre nuestros diputados a nivel cultural, por eso no entendemos este gesto del presidente, esto genera preguntas sobre ¿por qué han invitado militares representantes de un país agresor? México, desde inicios de la invasión rusa, ha mantenido una postura muy clara dentro de organismos internacionales condenando la agresión y, con esta invitación, no me parece que sea un gesto que signifique esa neutralidad”, comentó.

(Con información de El Universal)