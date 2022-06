Nuevo León: “no los ocupamos” dice Samuel García ante falta de apoyo por sequías en el estado

Monterrey, Nuevo León.- En medio de la crisis hídrica que golpea a Nuevo León, el gobernador Samuel García recriminó que otros gobiernos no se han solidarizado enviando ayuda a la entidad; sin embargo, luego afirmó que “no los ocupamos”.

Señaló que en camino a su gira por la región citrícola hizo una reflexión con base a algo que le comentó su papá.

“En camino hacía una reflexión porque ayer me decía papá: oye, fíjate nomás m’ijo, siempre que hay una tragedia en este país -la que quieras: terremoto allá en chilangolandia o un huracán en Guerrero- siempre somos los regios los primeros en juntar víveres; Teletón, agua, pipas y los primeros en ayudar”, compartió.

No obstante, mencionó que a pesar de eso a los regios siempre nos dicen “codos”, pero somos los que más apoyamos.

Recordó que por problemas de sequía y una falla en la Presa Cerro Prieto, el fin de semana pasado Nuevo León se quedó prácticamente sin agua.

“Nos quedamos cuatro días sin tres presas que abastecen el 80 por ciento del agua ¿Quién nos ayudó, quién levantó la mano, qué estado, qué gobernador, qué alcalde marcó: ¿Qué ocupan, cómo te ayudo?. Nadie, entonces yo sí estoy haciendo una seria reflexión”, compartió.

Mencionó que este que es el estado que más dinero hace y más aporta empiece a hacer modificaciones.

“No mandaron una méndiga pipa, una caja de aguas, nada, pero les digo aquí sinceramente somos tan fregones que no los ocupamos. Logramos lluvia martes, miércoles. Tenemos un avión bombardero”, sostuvo.

Ante la situación, el jefe del ejecutivo estatal afirmó que Nuevo León está saliendo adelante sin apoyo de ningún otro estado.

“Y ahorita que estamos en crisis no mandan una chingada despensa, no levanta la mano nadie. Y les digo algo: no los ocupamos, porque aquí sacamos debajo de las piedras el agua y el dinero y el orgullo” sostuvo.