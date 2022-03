Opositores ‘hackean’ celulares con fines políticos, acusa AMLO

Ciudad de México. “Hace poco nos informaron que todo este grupo que está en contra nuestra había comprado aparatos” para hackear celulares con fines políticos, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque apuntó que “puede ser que no sea cierto pero son capaces de todo”, detalló que el objetivo es “sacar información de los celulares. No sé, porque no tengo yo experiencia en estas cosas, en esas tecnologías, pero es sacar la memoria de los teléfonos, hackear”.

Luego de la filtración de audios, presuntamente de una conversación del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, el mandatario expuso que sus opositores buscan obtener información para hacer escándalo en medios de comunicación “porque están decididos a seguir en la senda del golpismo mediático”.

Cuestionado en su conferencia de prensa sobre la filtración relacionada con el Fiscal, el presidente señaló que “sigue habiendo espionaje de grupos de intereses creados. Ayer (lunes) hablaba yo de abogados, políticos corruptos, de las grandes corporaciones, de los conservadores; mafia política. Esos siguen haciendo esa labor”.

Más para leer: AMLO reitera que México está preparado ante un incremento en costos de gas