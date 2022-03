Padre del “Huevo” Treviño fue por acta de nacimiento de su hijo... con hombres armados

La violencia tras la captura y extradición del narco Gerardo “Huevo” Treviño no ha concluido aún. Esta vez su padre se presentó de manera violenta en la Oficialía primera de Registro Civil en Nuevo Laredo, Tamaulipas, para exigir el acta de nacimiento de su hijo.

En un comunicado, el Gobierno de Tamaulipas narró que este miércoles dos personas acudieron al registro civil para solicitar el acta de nacimiento del capo. De acuerdo con Infobae, ambos se identificaron como el padre de Treviño Chávez y su abogada, sin embargo los funcionarios señalaron que su solicitud no sería posible debido que el documento había sido dado de baja meses antes.

Los funcionarios explicaron que la baja ocurrió el pasado 13 de noviembre de 2020, mediante un acuerdo administrativo expedido por la Coordinación General de Registro Civil del Gobierno de Tamaulipas, ya que el acta se habría llevado a cabo por medio de datos falsos.

Momentos después de ser negada su solicitud, las autoridades detallan que el supuesto padre del narcotraficante y su abogada regresaron acompañados de civiles armados y comenzaron a amenazar al personal solo para conseguir el acta de nacimiento del “Huevo”.

Por razones obvias, los empleados del lugar acataron sus órdenes para tratar de comprobar que no tenían forma de expedir el documento, pero no aceptaron un no por respuesta. Según lo informado, exigieron a la fuerza “algún reconocimiento de la existencia del acta de nacimiento”, como explica Infobae.

No se reportaron heridos y el Gobierno de la entidad dio a conocer que desconocerá la expedición de cualquier documento generado por medio de violencia contras los funcionarios públicos de Tamaulipas. La Fiscalía General de Justicia y Fiscalía General de la República ya están investigando lo sucedido el día de ayer.

El Huevo es señalado como el principal jefe del Cártel del Noreste (CDN) que forma parte de un árbol genealógico que lo ha mantenido ligado al narcotráfico quizá desde su nacimiento. Es sobrino del sanguinario líder del cártel de la última letra, Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z-40.

El narco fue detenido el pasado domingo 13 de marzo y a la medianoche del lunes 15 las autoridades de México lo entregaron en el cruce fronterizo de Tijuana, Baja California a los Estados Unidos.

Con información de medios