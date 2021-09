Padre Solalinde: ‘Estados Unidos está detrás de caravanas migrantes para golpear a AMLO’

El sacerdote y activista Alejandro Solalinde Guerra, dijo que ve ‘mano negra’ por parte del gobierno de Estados Unidos, esto al emplear a los migrantes para golpear al gobierno del presiente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista, el defensor de los derechos humanos de los migrantes dijo que las represiones no son nuevas y culpó a los gobiernos del vecino país.

“En fechas puntuales, cuando intervenía Trump aparecían esas organizaciones para estrellar a Tijuana, queda claro que hay una mano negra ahí”.

El sacerdote dijo que al gobierno de Estados Unidos no le gusta la forma de gobernar de AMLO por lo que se valen de los migrantes para golpearlo.

“A Estados Unidos no le gusta el gobierno de México, está utilizando migrantes para golpear a López Obrador, esas personas que acarrean migrantes están haciendo un juego sucio contra el país”, expresó.

Sobre a su labor que públicamente se ha visto disminuida, el activista sentenció que nunca ha dejado a los migrantes, pero esta vez su táctica ha cambiado.

“La pandemia me ayudó mucho, yo pude dedicarme 100 por ciento a los migrantes, ahora trato de hacer una estrategia de mano del DIF, de la Procuraduría Federal de Protección a niñas, niños y adolescentes, de Migración, de todos los actores que tienen que ver con los migrantes”.

“Tuve un perfil bajo, casi no he aceptado entrevistas pero he estado trabajando. Soy muy feliz con los migrantes, nunca voy a dejarlos”, finalizó.