Padres de las víctimas de la Guardería ABC critican indemnización del Gobierno y exigen justicia

Han pasado 14 años de la tragedia del 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora que cobró la vida de 49 menores de edad sigue siendo una deuda del Gobierno Federal; a lo que Fabián Goyzueta, padre del niño Daniel Alberto, afirmó que solo ofrece indemnizaciones y no se ha hecho justicia.

Sobre lo mencionado en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que “hoy por la mañana se dio un informe de risa, porque si se fijaron hablaron de sumas de dinero, y yo creo que ahí es donde empieza el error, creen que con unos pesos es justicia, no señores;

“La justicia se da verdaderamente, se aplica, no hay responsables en la cárcel, a 14 años. Muchos niños ya van a cumplir 18 años. Los papelitos que firmaron van a vencer, no se ha hecho algo verdadero, aunque otra gente tenga otros datos, no se ha hecho nada”, afirmó Goyzueta, de acuerdo a medios de comunicación como Excelsior.

Además, un grupo de padres de las 49 víctimas del incendio y los 104 lesionados, realizaron un mitin frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; también llevaron a un soldador para colocar una cruz más grande, ya que las que estaban colocadas fueron arrancadas durante la marcha en defensa de la SCJN.