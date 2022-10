El presidente nacional del PAN, Marko Cortés , desmintió que Acción Nacional pretenda regresar al Ejército Mexicano a los cuarteles para que no ayuden en seguridad pública y precisó que los albiazules buscan fortalecer a los policías civiles a nivel estatal y municipal, para que cuiden a los ciudadanos en las calles, en los parques, mientras los militares ayuden de manera extraordinaria.

Santiago Creel , presidente de la Cámara de Diputados, aseguró que México tiene un presidente que miente, que divide a la población, que estigmatiza a los ciudadanos ; que ha fallado en políticas públicas como inseguridad, salud; “es un gobierno que destruye instituciones, como el sistema anticorrupción, el México de la división de poderes; los organismos autónomos y “eso no lo vamos a permitir”.

Añadió que “este presidente no dialoga; llevamos cuatro años de gobierno y no se ha atrevido a dialogar con nosotros. Yo voy a seguir insistiendo, porque sin diálogo no hay democracia y sin democracia todo lo demás es lo de menos”.

Un presidente que se dice demócrata, pero no lo es; “que dice que la Constitución no es la Constitución. Ya no estamos en el México de los derechos de las personas, sino en el México que se gobierna con decretos”, expresó.

Creel destacó que es necesario reconciciliar a México y reconstruir a las instituciones que han sido dañadas, así como reestablecer el Estado de derecho, donde la Constitución sea la Constitución y la ley es la ley.

Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, explicó que las decisiones en un gobierno se tienen que tomar entre todos, no por una sola persona; lo fundamental es la gobernanza y dijo que esa fórmula le ha permitido a Yucatán recuperarse después de la pandemia y romper récord en creación de empleos, en crecimiento económico de la entidad; tiene más turistas y se mantiene como la entidad más segura de todo el país, ues la incidencia delictiva bajó 66% en el primer semestre del 2022, respeto del mismo periodo del año pasado.