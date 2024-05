Pandemia COVID-19 en México: mala gestión del Gobierno Federal causó 808 mil muertes en exceso

Casi cuatro de cada diez muertes que ocurrieron en México durante la pandemia de COVID-19 se relacionan con la mala gestión del Gobierno Federal de la crisis sanitaria y pudieron haberse evitado, concluyó un informe presentado este martes 30 de abril por una Comisión Independiente de expertos del país.

“Si tomamos en cuenta todo el periodo de la emergencia sanitaria, al menos 37 % de las muertes en exceso, que aproximadamente es cerca de 300 mil muertes, no son atribuibles a las condiciones del país prepandemia”, señaló en una conferencia de prensa Mariano Sánchez, coordinador del equipo de investigación de la Comisión.

TE PUEDE INTERESAR: AstraZeneca descubre el raro y mortal efecto secundario de su vacuna contra COVID-19

El especialista explicó que, si bien antes de la pandemia México contaba con una baja inversión en salud, un debilitamiento del sistema, prevalencia de enfermedades crónicas y desigualdades sociales, había otras condiciones que ponían a México en una situación “relativamente” favorable ante la llegada de la COVID-19.

“Por ejemplo, su estructura demográfica. México tiene una población, en promedio, más joven de lo que algunos países europeos que fueron muy golpeados por la pandemia y sabemos que la COVID era una enfermedad más letal en la población de adultos mayores”, describió.

Señaló que, al considerar esas condiciones estructurales prepandemia, el desempeño promedio del país hubiera sido de unas 500 mil muertes en exceso, la cifra de decesos por todas las causas por encima de las esperadas en condiciones normales.

TE PUEDE INTERESAR: A cuatro años del COVID-19 falta recuperar 800 mil empleos formales

Sin embargo, de acuerdo con datos oficiales, en toda la emergencia sanitaria hubo 808 mil 619 muertes en exceso, 511 mil 081 de ellas atribuibles a COVID-19, un daño que Sánchez consideró “devastador e inocultable”.

“Es un número estratosférico que nos invita a tomarnos muy en serio las condiciones sociales y los determinantes estructurales de la salud y a fortalecer las capacidades, la resiliencia tanto del Estado como de la sociedad para enfrentar futuras emergencias”, expresó.

Jaime Sepúlveda, coordinador de la Comisión, recordó que México lidera entre los países con más exceso de mortalidad.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: ¿Ya no usas cubrebocas? El COVID-19 no se ha ido ni se irá; llegó para quedarse

“Comparado con el resto de países del mundo, países con más de 5 millones de habitantes, México es el cuarto en el mundo con una mayor cantidad de muertes en exceso. Solamente Bolivia, Perú y Ecuador tuvieron mayores tasas de mortalidad, pero son países que tienen la mitad del PIB (Producto Interno Bruto) que tiene México”, explicó.

Además, el informe reveló que es también la nación de América con el mayor número de niños que quedaron huérfanos en la pandemia, con 215 mil.

Aunado a ello, México tiene el primer lugar en el número de decesos de personal de salud durante la pandemia, con 4 mil 572 fallecidos, casi el doble de Estados Unidos, el país más cercano en este registro.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Parece 100 veces peor que el COVID-19’, dicen expertos sobre una posible pandemia de Gripe Aviar

Los investigadores encontraron que las desigualdades también fueron un factor determinante en quienes murieron por COVID-19, pues afectó de mayor manera a los más pobres.

“A mayor porcentaje de población de bajos ingresos en un municipio o alcaldía, mayor porcentaje de muertes en exceso”, revelaron.

El reporte, que no tiene fines políticos, según aseguraron, busca hacer un ‘corte de caja’ a un año de darse por terminada oficialmente la crisis sanitaria, pero también pretende “aprender para no repetir, porque la COVID-19 no será la última pandemia que enfrente la humanidad”.

(Con información de EFE)