Para AMLO es de ‘mal gusto’ tener un automóvil último modelo

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de la ambición a los bienes y el dinero, incluso calificando “de mal gusto” conducir un automóvil de último modelo.

“Yo no tengo nada contra quienes tienen un carro último modelo, pero a mí me daría pena subirme, nunca me he subido a un carro así, extravagante, en una de esas me confunden; cada quien tiene sus gustos, pero a ver ‘cómprate un Ferrari’, no, no, me parece de mal gusto, nadie tiene derecho a lo superfluo mientras existan quienes no tienen para lo básico, ¿que no es pecado, llegar en el Ferrari a la misa?”.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO se burla del Frente Amplio por México: ‘sugiere’ a Chumel Torres como secretario de Educación

Además, el mandatario recomendó a los jóvenes procurar no tenerle mucho apego al dinero o al poder.

“No piensen en lo material, no piensen en el lujo barato, no piensen en triunfar a toda costa, piensen sin ser gentes rectas y honestas, no le hace que no traigan ropa de marca ni carro de lujo, solamente lo barato se compra con el dinero. Ha crecido la mancha negra del consumismo, verlo todo en función de lo material, hay que pensar en el bienestar del alma (...) tenemos que pensar en los valores culturales, morales, espirituales, esa es la felicidad, la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo”, reitera López Obrador.