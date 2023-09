Paty Navidad y Arturo Beltrán Leyva: aunque le ofrecieron un Mercedes y dinero, tuvo ‘mucha dignidad’ y no cedió... pero sí con un líder del Cártel de Sinaloa (video)

En el nuevo libro de Anabel Hernández se muestra el testimonio de una mujer identificada como Celeste , ex pareja de Beltrán Leyva y madre de su hija, quien relató este impactante episodio.

La actriz y cantante Paty Navidad habría tenido contacto con Arturo Beltrán Leyva y, además de darle un breve show musical, el narcotraficante habría intentado tener intimidad con ella, según una nueva investigación periodística. Sin embargo, la actriz de la Fea Más Bella no lo habría permitido, pese a todas las promesas de lujo y dinero que se le ofrecieron.

Según el relato de Celeste, en una ocasión que estaba junto a Violeta Vizcarra se encontraron en un lugar a Paty Navidad.

“Violeta ya estaba hasta atrás muy tomada. Paty estaba con Dulce y Pepillo Origel. Paty comentó que le preguntaron para dónde iba y no sé qué. De hecho, Dulce le dijo que no fuera. Yo le insistí a Violeta que no fuera imprudente, porque ahí estaba Pepillo Origel. Siempre nos cuidábamos mucho de todos los que fueran comentaristas del espectáculo y la farándula, por obvias razones”, comenzó a recordar.

La expareja de Beltrán Leyva ahondó en que le impresionó la belleza de la actriz y, tras una labor de convencimiento, ella accedió a cantarle en vivo a Arturo, aunque aparentemente ella no sabía quién era la persona que lo contrató.

“Paty llevaba un vestido rojo strapless, pegadito. ¡Preciosa!, ¡Se veía preciosa! Es muy bonita persona, alta, una tez muy blanca y un pelazo (...) Inventamos que era su cumpleaños (...) En lo que llegamos, despertaron a Arturo. Ya estaba enfermo, con diabetes, pobre”, detalló.

Celeste puntualizó que Navidad se comportó de forma profesional y dio una breve presentación, en donde sorprendió con su voz.

“Paty fue muy amable, ya iba medio happy, pero con bastante control. Le dio su abrazo y lo felicitó. No sabía quién era, pero estaba ahí toda la gente armada... Y que le empieza a cantar. Cantó ahí ca capela como cinco canciones. Canta bastante bien, una de las canciones fue una ranchera, Cielo Rojo. Le aplaudimos todos”, dijo.

Posteriormente, El Barbas, como también se le conocía a Beltrán, le dijo a la actriz de Televisa que lo acompañara para que le diera su pago prometido. Celeste los habría acompañado a la bodega en donde estaba una gran fortuna.

“Era un cuarto grande, con un sillón, lleno de anaqueles y pacas de dinero”, señaló la mujer para el libro.

Aparentemente, Arturo Beltrán Leyva no prendió a la luz y empezó a acariciar a Paty Navidad. Para ese momento, Celeste tuvo intenciones de irse, pero la famosa la habría tomado de la mano como una forma de pedirle que se quedara como apoyo.

Después de un rato y que Navidad no accediera a los deseos del capo, éste no le habría querido pagar la cifra pactada.

Una breve disputa habría iniciado, pues Paty defendió su trabajo y dijo que había cantado las melodías por las que fue contratada. Ante esto, Leyva intentó la oportunidad de reencontrarse con la artista y le ofreció darle el doble de dinero si iba al día siguiente.

La también participante de MasterChef Celebrity se negó rotundamente y, aunque también se le ofreció un lujoso automóvil Mercedes, ella declinó la oferta asegurando que “no lo necesitaba”.

Durante la conversación, Paty Navidad habría intentado aplacar a Beltrán al decirle que ella era de Sinaloa y conocía a un “comandante”. A lo que Leyva respondió que él también tenía contacto con varios.

Celeste recordó a la famosa como una persona con “mucha dignidad”, pues no cedió pese a la magnitud del asunto.

Sin embargo, la propia autora del libro, Anabel Hernández, dijo que a pesar de que Paty Navidad no cedió ante la tentación de Arturo Beltrán Leyva, sí se relacionó con presunto líderes del Cártel de Sinaloa.

“Si bien es cierto que Paty Navidad no hizo amistad con Arturo Beltrán Leyva, si tuvo amistad con otro importante capo del Cártel de Sinaloa y está narrado en el libro”, dijo Anabel Hernández.