Pemex removió a siete funcionarios por incendio en Campeche: Romero

Explicó que la causa del incendio, que se inició por una fuga de gas, fue el incumplimiento los protocolos de seguridad por parte de los responsables de un trabajo programado a cargo de la empresa Cotemar, en un gasoducto de la plataforma.

“¿Qué ocurrió? Que se trabaja en el gasoducto y no se verifican los protocolos de seguridad que se debieron haber seguido. ¿Cuáles eran? Seccionar el ducto para que no pasara gas y verificar que la parte del ducto donde se va a trabajar no tuviera gas. Eso lo debió haber hecho la empresa (Cotemar) y también personal de Pemex”, expuso.

De acuerdo con información de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), los accidentes en Pemex han contribuido al alza de los precios del crudo en el mundo. Se refiere específicamente al incendio en el complejo Ku-Maloob-Zaap, el cual fue uno de los catalizadores de este incremento de precios.

Tras el incendio en la plataforma de Pemex, “las cotizaciones de los crudos se vieron respaldadas positivamente por las preocupaciones sobre las interrupciones del suministro de petróleo a corto plazo”, menciona el informe.

El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), previo al incendio en Campeche, se ubicaba en 62 dólares el barril. Este energético es operado en el mercado de Nueva York y es referente para el cálculo de la mezcla mexicana de exportación.

Poco más de tres semanas depúes, el precio del WTI se ubicó en los 70.47 dólares el barril, es decir, que del incendio hasta el 14 de septiembre se incrementó 13.4%.