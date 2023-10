Pide Claudia Sheinbaum apoyo a morenistas para reformar Poder Judicial

Claudia Sheinbaum reconoció que ella sola no puede dar continuidad a la “transformación del país”, por lo que pidió a sus seguidores ganar la mayoría en el Congreso y con eso se elijan mediante votación a los ministros de la Suprema Corte.

“¿Quién va a garantizar que continúe la transformación? Yo no puedo sola, yo no puedo sola. ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a ayudar? Vamos a construir juntos y juntas el segundo piso de la transformación de nuestro país”, expresó en un mitin en Campeche.

Al firmar el acuerdo por la “Unidad por la Transformación” con seguidores y representantes sociales, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México alabó al presidente Andrés Manuel López Obrador en cuyo gobierno, dijo, se democratizaron las cámaras de diputados y senadores, pero consideró que el pendiente es el Poder Judicial.

“Ya se democratizó el Poder Ejecutivo, ya se democratizaron las cámaras y ahora nos toca democratizar el Poder Judicial y para eso tenemos que ganar las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, las dos terceras partes de la Cámara de Senadores, para que por primera vez en un país se elija a los jueces por voto popular, que se elija a los ministros de la Suprema Corte de Justicia por el pueblo de México, y eso nos va a colocar como uno de los países más democráticos del mundo”, sostuvo.