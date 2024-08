Pide INE aterrizar propuesta de AMLO de elección de jueces

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, advirtió a los diputados que la propuesta presidencial para elegir a Jueces, Magistrados y Ministros es insuficiente para determinar el costo del proceso.

Al abrir el séptimo foro sobre la reforma judicial que organiza la Cámara de Diputados, pidió a los legisladores que aclararan una larga lista de dudas del INE, para ver cómo podría esta institución organizar una elección del Poder Judicial de la misma calidad con que se eligen. a los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

”El presupuesto no es caprichoso, no es a lo que se nos ocurre, es definitivamente lo que genera la posibilidad o no de llevar a cabo un proceso electivo de esta magnitud”, sostuvo.

Taddei remarcó que es necesario precisar el área geográfica que iniciará el proceso de elección de jueces, si es concurrente o no, si será total o gradual, sólo como primeras precisiones que necesita la autoridad electoral para asumir una nueva responsabilidad.

”Es decir, no podemos hacer un proceso electoral con menor requisito y menor rigor al que ya el país está acostumbrado, a tener (uno) en el término de los otros dos Poderes de la Unión”, expuso.

También alertó que la definición del proceso de elección no es algo que se pueda realizar en poco tiempo, en alusión de que se quiere aprobar un dictamen el 22 de agosto.

”Si esta iniciativa corre con la aprobación de este Congreso, deberá de ser una tarea en la cual no nos lleva una semana definir todos los procedimientos operativos que se tendrían que hacer y los requerimientos que tendríamos para hacer un cálculo inicial de lo que se busca”, remarcó.

Sostuvo que al ser la primera ocasión en que se llevaría a cabo la elección de jueces, hay una responsabilidad mayúscula para el INE.

”No podemos fallarle a ningún ciudadano que ya ha aprendido a votar”, dijo.

Taddei enlistó las dudas que han surgido en el INE sólo por la pura lectura de la iniciativa presidencial.

Pidió aclarar el marco geográfico de la elección del Poder Judicial, que es diferente en términos del Poder Ejecutivo y Legislativo, sobre representatividad política en el País; resolver, por ejemplo, el diseño de la boleta electoral, cuál va a ser a partir de cuántos candidatos; definir cuándo el Instituto se tendría que declarar en proceso electivo.

Citó que cuando conocieron la reforma presidencial sobre la elección de jueces, en el INE empezaron a pensar en el tamaño del paquete electoral y de las bodegas.

”¿De qué tamaño es la boleta que vamos a tener?, ¿cuáles son las características que vamos a tener?, ¿vamos a tener funcionarios electorales?, ¿cuántos funcionarios vamos a tener por casillas?, ¿vamos a instalar el mismo número? ? ? de casillas de un proceso electoral como el que acabamos de vivir?, ¿en qué nos podemos basar para definir cuántas casillas vamos a instalar en el territorio?, ¿vamos a irnos por un proceso exactamente igual al que recientemente vivimos o vamos a definir otro? ? ? ¿tipo de mecanismos?”, cuestionó la presidenta del INE.

También preguntó si en la elección de jueces podrá haber el uso de las nuevas tecnologías, a fin de reducir tiempos en el tema de la votación; si habrá campañas de los candidatos, ¿cómo serán?; si habrá cadena impugnativa del proceso, ¿quiénes serán los responsables de resolver?

Agregue que son situaciones elementales para considerar el cálculo de cuánto cuesta el proceso y cómo llevarlo a cabo.