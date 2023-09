“Plan C” de AMLO es mayoría en el Congreso y elección de ministros: Sheinbaum

En este sentido, Sheinbaum expresó su deseo de ver a los ministros de la SCJN electos por el pueblo y subrayó la necesidad de modificar la Constitución para hacerlo posible. Enfatizó la valía de la lucha que se está llevando a cabo y reiteró que la inclusión de distintos sectores en el movimiento no implica la traición de los principios de Morena.

Sheinbaum definió las elecciones de 2024 como un momento crítico, no solo para posibilitar la elección de una mujer a la Presidencia, sino también para asegurar la continuación de la transformación pública de la nación . Resaltó la importancia de mantener los programas sociales y garantizar que el gobierno represente los intereses del pueblo.

En el contexto del encuentro, Sheinbaum abordó la integración de exmiembros del PRI a Morena, asegurando que esta no contradice los principios fundamentales del partido. Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador había incluido previamente a individuos de diversos sectores y partidos en el movimiento, enfatizando la necesidad de unidad para la transformación del país.

El compromiso con los principios de no mentir, no robar y no traicionar se mantuvo como un tema recurrente en el discurso de Sheinbaum. La virtual candidata presidencial de Morena subrayó la importancia de estos valores en el proceso de construcción de un gobierno representativo y en la profundización de la Cuarta Transformación.

TE PUEDE INTERESAR: Se integra Cecilia Guadiana al Consejo Consultivo de género de Claudia Sheinbaum

MARIO DELGADO: “INCLUSIÓN Y UNIDAD PARA ALARGAR LA VIDA DE LA 4T”

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, a nueve meses de la elección presidencial, ante militantes y simpatizantes hizo un llamado a la unidad y aseguró que ésta es la gran fuerza del movimiento de transformación. “Hay que organizarnos y hay que estar unidos; unirnos todas y todos porque el pueblo unido, como dicen por ahí, jamás será vencido”.

En la firma del acuerdo “Unidad por la Transformación” en Oaxaca, Oaxaca, el dirigente morenista celebró que la Coordinadora de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, a través de dicho acuerdo, ha convocado a las y los integrantes de la Cuarta Transformación a “salir a buscar a más personas que están de acuerdo con que no regrese la corrupción y que están de acuerdo con lo que ha hecho este gobierno, pero que aún no participan en el movimiento” a que se unan a éste.