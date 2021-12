$!Polleros tenían en casas de seguridad a migrantes que murieron en accidente en Chiapas

Sin embargo Rutilio Escandón, Gobernador de Chiapas, dio a conocer que hasta el momento oficialmente suman 55 víctimas mortales.

“Tras el accidente de ayer, lamentablemente hoy falleció una persona más (suman 55 fallecidos). En conjunto con el Gobierno Federal, garantizamos a los lesionados y familias de los fallecidos que no están solos. He instruido brindar atención necesaria, no escatimaremos esfuerzos”, publicó el Gobernador de Chiapas en su cuenta de Twitter.