Por grabar un TikTok jovencitas sufren accidente en carretera (video)

Colombia. – Unos jóvenes que viajaban en una camioneta sufrieron un accidente mientras se grababan en vivo para la plataforma TikTok, cantando la canción “California”, de Feid.

“Bebé me siento en California, porque fumo y no me dicen nada”, coreaban los jóvenes justo en el momento en que la conductora pierde el control del vehículo.

El accidente quedó registrado en el clip. La camioneta quedó volcada en el pavimento, en la zona rural de Sahagún, en Córdoba, Colombia.

En el video se ve a la conductora fijar su atención en el celular de su amiga copiloto, y empiezan a cantar, sin poner atención en el camino.

El automóvil se volcó, pues la conductora perdió el control de la unidad y se salió del camino, mientras sus amigas gritan de pánico.

“¡El carro de mi papá! ¡El carro de mi papá!”, dijo la conductora. “Estrellé el carro de mi papá”, añadió, pues aunque ellos no sufrieron daños mayores, el automóvil quedó destrozado.